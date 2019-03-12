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Скачивай стикеры II Европейских игр

13.03.2019 — Разное | Герой працы  
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Скачивай стикеры II Европейских игрDo it!” и “Гэта Беларусь, дзетка!”: в Viber появились стикеры II Европейских игр

13 марта - Минск. Viber, одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного общения, в партнерстве с фондом “Дирекция II Европейских игр 2019 года”, запустил бесплатный стикерпак, посвященный крупнейшему мультиспортивному форуму Европы, который стартует в Минске ровно через 100 дней - 21 июня.

Героем стикерпака стал лисенок Лесик - талисман II Европейских игр. Пак включает 24 стикера, отражающие как спортивную составляющую: “Победа!”, “Do it!”, так и национальные мотивы: “Ганаруся быць беларусам”, “Гэта Беларусь, дзетка!”. Сюжет стикерпака иллюстрируют распространённые ситуации из жизни болельщиков и спортсменов. Мультяшный герой поддерживает команды, радуется победам и переживает неудачи. Стикеры универсальны, и их можно использовать для передачи эмоций в переписке с друзьями-болельщиками.

Скачать бесплатный стикерпак II Европейских игр можно по ссылке. Он будет доступен для загрузки на протяжении 6 месяцев. Стикерпак, доступный для скачивания на территории всех стран мира, станет еще одним инструментом для общения и раскрасит беседы яркими спортивными красками.

После скачивания стикерпака с лисенком Лесиком, пользователь автоматически становится участником Viber-сообщества «II Европейские игры». Здесь можно узнать всю актуальную информацию о грандиозном спортивном событии, которое примет Минск в июне этого года.

Во вложении вы найдете иллюстрацию к новости.

Все актуальные визуальные материалы компании Viber: лого, изображения - по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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“Do it!” и “Гэта Беларусь, дзетка!”: в Viber появились стикеры II Европейских игр 13 марта - Минск. Viber, одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного...
 
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