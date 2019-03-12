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Решение об использовании Boeing 737 МАХ 8 и 9 в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов безопасности

13.03.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Черные ящики разбившегося в Эфиопии самолета для расшифровки отправят в другую страну. Куда конкретно – власти еще не определились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорее всего, это будет одна из стран Европы.

Решение об использовании Boeing 737 МАХ 8 и 9 в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов безопасности

На данный момент полеты Boeing 737 МАХ 8 и 9 приостановлены в десятках стран, в том числе и на территории ЕС. Корпорация, производящая лайнеры, пообещала к апрелю установить новое программное обеспечение во всех своих самолетах. В частности, будет усовершенствована система управления полетом. В компании признали, что именно ее неверная работа могла стать причиной падения эфиопского и индонезийского лайнеров.

Решение об использовании Boeing 737 МАХ 8 и 9 в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов безопасности

13 марта Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси высказал свою позицию относительно эксплуатации Boeing 737 MAX в нашей стране. В мае 2019 года планировалось получить первые лайнеры данной модели. Решение об использовании этих типов самолета в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов безопасности модели.

Решение об использовании Boeing 737 МАХ 8 и 9 в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов безопасности
 
 
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Новости мира. Черные ящики разбившегося в Эфиопии самолета для расшифровки отправят в другую страну. Куда конкретно – власти еще не определились, сообщили в...
 
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