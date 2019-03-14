14 марта – День православной книги

В рамках проведения Дня православной книги в центральном районном доме культуры стараниями иерея Александра Веробья прошло тематическое мероприятие для детей и подростков.

В ходе встречи ребята узнали о возникновении праздника, о Святых братьях Кирилле и Мефодие, которые помогли славянским народам обрести свой письменный язык. С большим интересом школьники слушали рассказы ведущих о том, что раньше книги были рукописными и каких трудов стоило их изготовление, но благодаря трудам Ивана Фёдорова на Руси появились первые типографии и, как следствие, первые печатные книги. Заключительная часть праздника носила нравоучительный характер. Дети активно участвовали в обсуждении притч, а также размышляли о том, что для них значат такие понятия как доброта, милосердие, сострадание и дружба.

В завершение мероприятия выступил благочинный Буда-Кошелёвского благочиния протоиерей Сергий Пешко. B рассказал о ценности книги в приобретении знаний. Он призвал ребят чаще читать духовные книги и черпать из них духовную мудрость.























Ольга МАРЦЕЛЕВА

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