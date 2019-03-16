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«Это весело». Соболенко и Мертенс - о трофее в Индиан-Уэллсе, где была повержена сильнейшая пара планеты

17.03.2019 13:36 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, обыгравшие в финале крупного турнира в Индиан-Уэллсе сильнейшую пару планеты, после решающего матча с удовольствием делились позитивными эмоциями и попытались объяснить, в чем причина их успеха.


Фото: Reuters

— Мы, конечно, думали о победах, но не ожидали от себя такого результата. Просто были как одна команда, и получилось в итоге здорово. Да, я думаю, это сработало. Мы обе действовали агрессивно, и выдался действительно хороший матч.

В январе в Австралии, когда мы впервые объединились в пару, нам еще нужно было сыграться, найти взаимопонимание. Но уже тогда мы смогли навязать борьбу лучшей женской паре планеты, уступив Крейчиковой и Синяковой только в трех сетах. Я уже тогда чувствовала, что у нас с Ариной есть потенциал в парном разряде, — сказала Элизе Мертенс в интервью пресс-службе WTA.

— Да, мы играли быстро и не давали оппоненткам времени что-либо сделать, — добавила Арина Соболенко. — На открытом чемпионате Австралии мы изучили друг друга. И теперь мы договорились «Так, ты делаешь это, а я делаю вот это». Поэтому мы и были так хороши в Индиан-Уэллсе.

— Я думаю, что мы не совершаем по-настоящему глупых ошибок, особенно важным было четко действовать на приеме и в атаке. Эти соперницы способны делать много вещей. Они могут хорошо действовать у сетки, исполнять удары с лёта. Но мы сыграли по-настоящему агрессивно, не позволив им как следует продемонстрировать свои качества, — дополнила Мертенс.

— Однажды мы решили попробовать сыграть вместе. На Australian Open это сработало очень хорошо. Теперь мы продолжим участвовать в больших турнирах, — сказала Соболенко. — Мы просто наслаждаемся игрой. Нет никакого давления. Все по-другому, чем в одиночном разряде. Разные эмоции, ну и возможность получить еще один трофей в коллекцию,.

— Это весело. Никакого давления, — соглашается с белоруской Мертенс. — И мы стараемся совершенствовать свои навыки как одиночного, так и парного игрока.

 
 
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Арина Соболенко и Элизе Мертенс, обыгравшие в финале в Индиан-Уэллсе сильнейшую пару планеты, поделились позитивными эмоциями и попытались объяснить, в чем...
 
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