В Гродно доставлен купленный на аукционе оригинал Коложской иконы

Точный и единственный известный исторический список иконы, пропавшей свыше 100 лет назад, в конце 2018 года случайно обнаружили на одном из антикварных аукционов в Германии. Икону удалось приобрести, сообщает sobor.by.













“Постоянно мониторим информационное пространство сети в надежде найти хоть малейший след, указывающий на историю древней святыни. Во время одного из таких просмотров строка поисковика по традиции выдала сотни результатов по запросу «Коложская икона Божией Матери» и в числе первых появилась информация об аукционе. Подробно изучив информацию на сайте, рассказал об этом настоятелю храма”, – рассказывает пономарь Коложской церкви Анатолий Колковский, который случайно обнаружил эту информацию.





“Признаться честно, у всех в тот момент захватило дух: возможно ли это? – вспоминает настоятель храма протоиерей Александр Болонников. – По благословлению архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия очень оперативно выехали в Германию. Сегодня же завершается подготовка резного дубового кивота для возвращенной святыни, и по окончанию Великого поста она займет свое место в древнем храме”.





Сейчас выясняется, в какой из лавр она могла быть написана. В начале ХХ века были известны четыре лавры: Сергиева в Сергиевом Посаде под Москвой, Александро-Невская в Санкт-Петербурге, Киево-Печёрская в Киеве и Свято-Успенская в Почаеве. В каждую них направили запросы, чтобы уточнить информацию, был ли там среди иконописцев в начале ХХ века Григорий.





Не исключено, что список создавался для важного события. Одна из версий гласит, что именно этот список был вручен императору Николаю II во время его визита в Гродно.





Предполагается, что торжественное богослужение с установлением на постоянное место пребывания исторического списка святыни пройдет 1 мая. Эта дата, как планируется, станет постоянным днем празднования в честь Коложской иконы Божией Матери.









Возвращению списка предшествовало еще одно знаменательное событие. В конце прошлого года в ризнице Покровского кафедрального собора в Гродно обнаружили иконы, которые ранее не использовались из-за их необычной формы.





При детальном исследовании удалось обнаружить на одной из них надпись, датированную 1897 годом. В ней говорилось, что иконы написаны специально для Коложской церкви. Сейчас они также вернулись в храм.