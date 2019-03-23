«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни»

ОНТ , размер стрельбища в Мире «пока не дает как следует размахнуться юным талантам». По словам корреспондента, размер стрельбища в Мире «пока не дает как следует размахнуться юным талантам».





— А вы в Раубичи отвезли стрельбище то, минское! Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда Лису (председателю Брестского облисполкома). А они в Раубичи завезли! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Надо было сразу вывезти и поставить! — сказал Лукашенко.





И добавил, обращаясь к Анатолию Лису:





— Забирай его себе!



