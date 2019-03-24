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Из проката в Китае из фильма «Богемская рапсодия» вырезали некоторые сцены. Как думаете, какие?

25.03.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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В прокат в Китае фильм «Богемская рапсодия» вышел практически без сцен с упоминанием гомосексуальности главного героя Фредди Меркьюри. Об этом пишет CNN.


Полный график кинопремьер Минска

В китайском прокате из фильма пропал поцелуй Меркьюри с менеджером Полом Прентером, а также с мужчиной по имени Джим — будущим партнером Меркьюри. Исчез из ленты также фрагмент спора главного героя с Мэри Остин, где молодые люди обсуждают бисексуальность музыканта (в этом моменте звучит фраза: «Нет, Фредди, ты — гей»). Слово «гей» было вырезано еще из одной сцены, в которой барабанщик группы комментирует новую прическу Меркьюри, в шутку интересуясь, не стала ли она «более гейской».

В оригинале картины есть сцена с продюсером телеканала, который злится, что в прямом эфире концерта группы Queen оператор крупным планом показал танцевальные движения паха Фредди Меркьюри. В китайской версии на телеэкране с изображением паха в кадре начинаются помехи. Из картины также полностью убрали сцену, где музыканты переодеваются в женскую одежду для съемок клипа песни «I want to break free».

Напомним, «Богемская рапсодия» идет в прокате Минска уже пять месяцев — это абсолютный рекорд, признались в сети кинотеатров Silver Screen. Фильм, который забрал четыре статуэтки «Оскар» в этом году, будут показывать в столице и всю эту неделю КУПИТЬ БИЛЕТ

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Теги: Минск
 
 
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В прокат в Китае фильм «Богемская рапсодия» вышел практически без сцен с упоминанием гомосексуальности главного героя Фредди Меркьюри. Об этом пишет CNN.
 
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