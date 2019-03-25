В Минске коммунальники накрыли редкий автомобиль, чтобы не заляпать краской

В столице коммунальники при покраске столба учли все возможные последствия и заботливо прикрыли целлофаном припаркованный рядом автомобиль.

К слову, под пленкой оказался очень редкий для нашей страны автомобиль — Toyota MR2 3-го поколения. У этого родстера двигатель расположен за сиденьями. Привод — на задние колеса. Автомобиль оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л.с. За все время было продано менее 30 000 таких машин.