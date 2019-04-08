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Беларусь. Лихие 90-е. Ретроспектива

09.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Небольшая ретроспектива в лихие 90-е нашей страны. Поколению 90-х и нулевых будет интересно, а старики, вроде нас с вами, вспомнят, как это было.

Когда речь заходит про 90-е годы прошлого века, в приличном обществе принято добавлять — «лихие». Да, времечко было то еще: Союз развалился, и некогда большая страна превратилась в раздробленное на многочисленные удельные княжества государство. Со своими князьками, интересами и, по большому счету, тотальным беспределом. Каждый творил, что хотел, выживал, как мог, если с кого что и спрашивали, то только по понятиям.

Можно подумать, что мы несколько утрируем, но на самом деле нет, скорее, наоборот — стараемся не сильно углубляться в тему, чтобы не шокировать почтенную публику. Народу в те времена полегло столько, что по масштабам сравнимо с не самой мелкой гражданской войной. Лес, как говорится, рубят — щепки летят. А леса было много, до сих пор весь не допилили. Сейчас, слава богу, все устаканилось, и лесорубы предпочитают действовать в рамках правового поля.

Но, если вы вдруг на секундочку подумали: «Понятно, сейчас начнется про политику», расслабьтесь — на самом деле мы просто хотели устроить ретроспективу по Синеокой, окунуться в прошлое посредством старых и не всегда цветных снимков. Никто не отрицает, возможно некоторые из приведенных снимков натолкнут вас на определенное размышления. Ну так на то мы и люди, чтобы думать, чувствовать и приходить к определенным выводам.

Ну, а начнем, как водится, с денег.








С деньгами разобрались. Если вдруг кто не понял, что это за непонятные бумажки в начале — это такой заменитель денег под названием купоны. Нарезал их себе жменьку ножничками и пошел в магазин за продуктами. Ладно, поехали дальше.


















Согласитесь, странное ощущение.

Вроде, и времени прошло не так уж много, а воспринимается это все, как какой-то полузабытый сон. Немного наивный, выцветший, местами затертый до дыр, небрежно залатанный, периодический здорово смахивающий на кошмар, но, как ни странно, ты все еще не готов с ним расстаться.

 
 
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Небольшая ретроспектива в лихие 90-е нашей страны. Поколению 90-х и нулевых будет интересно, а старики, вроде нас с вами, вспомнят, как это было. ...
 
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