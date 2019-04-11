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Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы
Источник материала: СТВ
В некоторых домах Минска цокольные этажи облюбовали творческие деятели, открыв там собственные мастерские. Одна из таких была и в доме на проспекте Независимости, 36, рассказали в фильме
Галина Левина, архитектор, директор УП «Творческая мастерская архитектора Л. Левина»:
Архитекторы входили с жильцами через одну парадную, подъезд выходил на проспект, который тогда носил имя Ленина. Первоначально на этом месте располагался теплоузел, а мастерская и вовсе не была предусмотрена проектом.
Галина Левина:
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Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы
В некоторых домах Минска цокольные этажи облюбовали творческие деятели, открыв там собственные мастерские. Одна из таких была и в доме на проспекте Независимости,...
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