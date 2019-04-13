ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

14.04.2019 21:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Начинали в 1997 году всего с двух станков – сейчас их более 2000, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мощность круглосуточного производства – 230 тысяч колготок в сутки. Мало кто знает, что все изделия изначально вяжутся в белом виде и как заготовки попадают на временный склад.

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Александр Хамылёв, заместитель директора предприятия:
Для чего это сделано? Оперативность выполнения заказов для торговли. Мы можем открасить в течение суток и выпустить для потребителя в любом цвете, в любом размере, в любом виде продукцию.

Это ускоряет отгрузку нужной партии заказчику, ведь никто не любит ждать. Графит или мокко – окраска изделий происходит по секретной технологии, которая держится в строжайшей тайне. Специалисты довели ее до совершенства – качественная окраска с экономией на электроэнергии, воде и человеческом ресурсе. Дальше утюжка, и на всех этапах – проверка качества каждых колготок. Здесь ни один робот не заменит руки человека.

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Анна Герус, контролер технологического процесса:
Смотрим мыски по размеру, смотрим на гладь колготки и на торс, тянем торс и смотрим на швейные браки. Колготочку переворачиваем и берем вторую точно также.

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Именно качество продукции здесь считают залогом успешной конкуренции. Обратную связь с потребительницами держат постоянно, а все новинки сначала тестируют на своих же сотрудницах. Каждый день мониторинг спроса, не забывают про акции, поддерживают спортивные события страны и шагают в ногу с модой.

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Александр Хамылёв:
Красочный красивый рисунок, девушки очень любят. Это особенно сейчас в тренде, в сезоне.

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

В белорусских колготках сегодня ходят женщины в 20 странах мира. Цель – завоевать доверие еще и китаянок, открывать фирменные магазины за рубежом. Да и в целом работники предприятия постоянно генерирует бизнес-идеи.

Александр Хамылев:
Важно отношение к процессу. Не важно, кто его делает, не важно в какой форме собственности происходит этот процесс. Важно, как в компании относятся к процессу.

Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Начинали в 1997 году всего с двух станков – сейчас...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всем знакомый магазин «Крепёжная база» переезжает на новое место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика