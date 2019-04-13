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Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Начинали в 1997 году всего с двух станков – сейчас их более 2000, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мощность круглосуточного производства – 230 тысяч колготок в сутки. Мало кто знает, что все изделия изначально вяжутся в белом виде и как заготовки попадают на временный склад.
Александр Хамылёв, заместитель директора предприятия:
Это ускоряет отгрузку нужной партии заказчику, ведь никто не любит ждать. Графит или мокко – окраска изделий происходит по секретной технологии, которая держится в строжайшей тайне. Специалисты довели ее до совершенства – качественная окраска с экономией на электроэнергии, воде и человеческом ресурсе. Дальше утюжка, и на всех этапах – проверка качества каждых колготок. Здесь ни один робот не заменит руки человека.
Анна Герус, контролер технологического процесса:
Именно качество продукции здесь считают залогом успешной конкуренции. Обратную связь с потребительницами держат постоянно, а все новинки сначала тестируют на своих же сотрудницах. Каждый день мониторинг спроса, не забывают про акции, поддерживают спортивные события страны и шагают в ногу с модой.
Александр Хамылёв:
В белорусских колготках сегодня ходят женщины в 20 странах мира. Цель – завоевать доверие еще и китаянок, открывать фирменные магазины за рубежом. Да и в целом работники предприятия постоянно генерирует бизнес-идеи.
Александр Хамылев:
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Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты
Новости Беларуси. Создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Начинали в 1997 году всего с двух станков – сейчас...
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