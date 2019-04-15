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Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Анкаре лидеры пообщались как в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций. Турция – один из ключевых партнеров нашей страны в регионе.Сегодня между странами сложились весьма тесные экономические отношения. Товарооборот достигает миллиарда долларов, но и это, конечно, не предел. Немалые преимущества и для Беларуси, и для Турции сулит участие в глобальном проекте «Шелковый путь».
Белорусский борт номер – в международном аэропорту Эсенбога. У трапа белорусского лидера встречает представительная правительственная делегация, дипломаты и рота почётного караула. На Востоке в каждой детали – огромный смысл. Церемония подчёркивает особое уважение к белорусскому Президенту и народу.
У Беларуси в Турции репутация стабильного экономического партнёра, а Александр Лукашенко пользуется здесь авторитетом смелого международного лидера. Что ещё раз показало честное
В истории турецкого народа уже был сильный лидер, который смог на осколках Османской империи построить суверенное светское государство. Ататюрк Мустафа Кемаль отец «всех турков» и создатель Турции будущего. Он никогда не был толерантным, действовал порой жестко, но так сохранил моноэтничность своего народа и государства. Его путь сравнили с «Дорогой льва», по которой неспешно прошел и наш Президент.
Подчеркивая взаимное уважение к культуре и истории турецкого народа Президент в мавзолее «Аныткабир» почтил память Ататюрка минутой молчания. Интересная деталь: по турецкой традиции вместо метронома звучит церемониальная мелодия.
Своя летопись есть и у белорусско-турецких отношений. И она основана на дружбе Александр Лукашенко с Реджепом Эрдоганом. Завязалась она, когда нынешний лидер Турции был премьер-министром. И теперь чаще всего из уст обоих президентов звучит слово «друг».
ОИС – это самая влиятельная интеграционная площадка мусульманского мира. И Беларусь готова импортировать не только свои миролюбивые идеи сотрудничества, но совместные проекты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы с Реджепом принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях – будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги.
За два года взаимный товарооборот, после визита президента Турции в Беларусь, вырос на 20%. Это очень хороший прирост, но я согласен с президентом, что это не те цифры и они не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года.
Александр Лукашенко:
Президент только что сказал, что в этом месяце планируется произвести первые тракторы на территории Турции. Дорогой Реджеп, уже произвели, уже эти два трактора выставлены на обозрение. Так что мы с опережением это сделали вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма, думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию.
Предприятие в окрестностях столицы – это совместный белорусско-азербайджано-турецкий проект. Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зоны особых экономических преференций.
80-миллионная Турция – это новый центр региональной силы. С позицией – уважать другие страны.
Александр Лукашенко:
Сегодня президент в Турции – это сильный президент. И я уверен, что новая Конституция, которая придала силу президентской власти, будет способствовать развитию дружественного нам государства.
Турция предлагает текстиль, овощи и фрукты. Беларусь – товары глубокой переработки и высокоёмкую продукцию: от стеклопластиков до аграрных технологий. Цифры инвестиций настолько высоки, что даже главный учёный страны не озвучивает их, чтобы не сглазить.
Взаимодействие в банковской сфере должно поспособствовать переходу к расчетам в национальных валютах, но это перспектива. Беларусь продолжает открывать для себя Турцию.
Ежегодно Анталию посещает по 250 тысяч белорусов. Для туристов Турция это пляжный отдых «инклюзив», который сейчас пытаются разбавить историческим туризмом. Для нас – это ещё рынок для снегоуборочной техники.
Сначала лидеры пообщались один на один, затем встреча продолжилась в расширенном составе. За два года товарооборот вырос на 20%, динамике должны поспособствовать и нынешние договоренности. Подписано 6 меморандумов: от научно-промышленного до военно-технического сотрудничества, от совместного освоения Арктики до проектов в медицине.
Александр Лукашенко:
В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть.
Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь, дорогой друг.
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Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»
Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Реджепом...
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