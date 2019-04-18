|
«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.
Планы по развитию регионов и социально-экономическое будущее Беларуси не оставили равнодушным жителей столичного региона. Безусловный интерес вызвало состояние дел в сельском хозяйстве, социально-экономической сфере.
Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:
Александр Бондарь, бухгалтер агрокомбината «Ждановичи»:
Татьяна Ишкова, ведущий специалист:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу
Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию активно обсуждают в городах и деревнях Минской области – трудовых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)