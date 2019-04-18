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Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

19.04.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабная кампания по благоустройству развернулась вблизи стадиона «Динамо». Реконструируют сразу четыре сквера. На благоустройство выделили 1,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

До мая переложат пешеходные дорожки и установят новые малые архитектурные формы. Ко II Европейским играм на территории Ленинского района, одного из самых молодых и зеленых в Минске, высадят не меньше 5500 деревьев и порядка 25 тысяч кустарников.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

Евгений Чичелис, заместитель директора строительной компании:
Проектом предусмотрена установка урн, установка скамеек в стиле, в котором сейчас выполнен «Динамо». Работы по сетям наружного освещения, и как завершающий этап – озеленение территории с посадкой растений, кустарников, деревьев.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

Кстати, есть на территории Ленинского района и деревья-старожилы. Некоторым уже больше 200-300 лет. Где сегодня можно отыскать наиболее экзотичные, и какое отношение к этому имеет 10 княжеских родов?

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

Ответы всю неделю искали авторы проекта «Большой город». Смотрите 21 апреля на СТВ в 10:30.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Масштабная кампания по благоустройству развернулась вблизи стадиона «Динамо». Реконструируют сразу четыре сквера. На благоустройство выделили...
 
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