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Деревья Победы

20.04.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На пустыре рядом с домом № 31 по улице Набережной новолукомчане за 3 часа посадили более 240 саженцев деревьев. Ударно поработали представители Новолукомльской городской организации общественного объединения ветеранов, депутаты местного Совета депутатов и неравнодушные горожане. Всего в акции «Посади дерево Победы!», приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси, приняли участие около 30 человек.

Деревья Победы

Рябины, клёны, берёзы, липы, калины работники УНП ЖКХ «Коммунальник» к месту высадки доставили ранним утром. Кстати, несколько лет назад на пустыре уже высаживали лиственные деревья. Часть из них не прижилась. Поэтому старт акции было решено дать именно здесь.
– Надеемся, что на этой площадке укоренятся все саженцы. Со временем будет парк. Посадить хвойные породы в апреле-мае планируем на участке, расположенном между Лукомльской ГРЭС и сосонником в начале города, – рассказал председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев, который трудился на благо родного города.
Среди участников субботника царила атмосфера взаимопонимания. Немалое удовольствие от посадки деревцев получали дети. Некоторые из них впервые брали в руки «взрослые» лопаты.

Деревья Победы

Организаторы акции отмечают, что те, кто ранее принимал участие в подобных мероприятиях, привлекают своих близких, друзей и знакомых. Отрадно, что люди откликаются на добрые дела.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
 
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На пустыре рядом с домом № 31 по улице Набережной новолукомчане за 3 часа посадили более 240 саженцев деревьев. Ударно
 
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