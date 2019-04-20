Депутаты не принимали решение о самороспуске. Референдум может состояться уже в ноябре

Чтобы обойти Конституцию, нужно принимать новый конституционный закон на референдуме, который придаст ему легитимность, считает Мечислав Гриб.





Парламентскую кампанию Лукашенко советует назначить на 7 ноября 2019 года, а президентскую – на 2020 год.





Президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, дату назначает Палата представителей.





- Мы не будем ориентироваться на какой-то подходящий или неподходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 20-м году они и произойдут, что бы не случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, устраивать политические игры под одну какую-то фигуру, – отметил Лукашенко во время послания парламенту и народу.





прокомментировал председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб. Озвученные решения Беларускай праўдзепредседатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб.





- Нужно провести полевые испытания избирательной системы – как она сработает во время депутатских выборов: а вдруг не сработает?





Согласно Конституции образца 1996 года, досрочные выборы в парламент проводятся в определенных случаев – а этих случаев пока нет. Значит, идет нарушение Конституции. Конечно, депутаты парламента сами могут принять решение о досрочном самороспуске и проведении досрочных выборов – такого решения нет, возможно, еще появится.





- Отказались ли власти от референдума – то ли конституционного, то ли по Конституционному акту «союзного государства»?





- Я не исключаю, что к парламентским выборам могут приспособить и референдум по Конституционному акту. Вариант совмещения референдума с парламентскими выборами используется с 1996 года. Лично я не исключаю такого сценария. Если Кремль поднажмет, то референдум по Конституционному акту может состояться уже в ноябре.





Договор о создании союзного государства Беларуси и России целиком не соответствует Конституции. Чтобы обойти Конституцию, нужно принимать новый конституционный закон на референдуме, который придаст ему легитимность. Возможен и так вариант. Но сегодня –Конституционный акт, завтра – суверенитет окажется в руках России. Строительство союзного государства для России не несет никаких рисков, а Беларусь уже прыгает на самой грани. Россия может пойти на серьезные уступки, ничем не рискуя, а для Беларуси это грозит потерей суверенитета и независимости.







