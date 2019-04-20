|
Районный конкурс замещающих родителей: Фото
21.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В средней школе №2 прошёл районный конкурс замещающих родителей «Сердце отдаю детям», где участвовали пять семей: Ольги Кондренко, Валентины Шелковой, Ольги Дроздовой, Ольги Кураевой, Людмилы Юркиной.
По итогам двух конкурсов, «Визитка» и «Наши таланты», жюри присудило победу команде Ольги Дроздовой.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В средней школе №2 прошёл районный конкурс замещающих родителей «Сердце отдаю детям», где участвовали пять семей: Ольги Кондренко, Валентины Шелковой, Ольги...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)