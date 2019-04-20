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Районный конкурс замещающих родителей: Фото

21.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В средней школе №2 прошёл районный конкурс замещающих родителей «Сердце отдаю детям»,  где участвовали пять семей: Ольги Кондренко, Валентины Шелковой, Ольги Дроздовой, Ольги Кураевой, Людмилы Юркиной.

По итогам двух конкурсов, «Визитка» и «Наши таланты», жюри присудило победу команде Ольги Дроздовой.

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Районный конкурс замещающих родителей: Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В средней школе №2 прошёл районный конкурс замещающих родителей «Сердце отдаю детям»,  где участвовали пять семей: Ольги Кондренко, Валентины Шелковой, Ольги...
 
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