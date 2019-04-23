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Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 25-28.04.2019 г.

24.04.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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  Дата, время                                                                                         Описание
25.04.2019 Пресс-конференция на тему «Каратэ в программе II Европейских игр 2019 года» с участием представителей Дирекции: менеджера управления по организации спортивных мероприятий А.Рудницкого; менеджера по управлению спортивными объектами О.Кучмасова.

Время проведения: 13:00

Место проведения: пресс-центр издательского дома «Беларусь сегодня», ул.Б.Хмельицкого, 10а

  
25.04.2019 Открытие международной научно-практической конференции «PAX MILITARIS»: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала ХІХ в.») в рамках Культурной программы Игр с участием заместителя директора А.А.Котова

Время проведения: 9:30 – 10:30

Место проведения: Минская городская ратуша, пл.Свободы,2

  
25.04.2019 Вручение сертификата Звездного посла Н.В.Ким во время церемонии открытия тестовых соревнований по спортивной гимнастике на МКСК «Минск-арена». Вручает директор Г.В.Катулин

Время проведения: 13:10

Место проведения: МКСК «Минск-арена», пр-т Победителей, 111

  
25.04.2019 Жеребьевка соревнований по спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр 2019 года с участием представителей Дирекции, вице-президента Европейского Союза гимнастики (UEG) Н.В.Ким.

Время проведения: 17:00

Место проведения: конференц-зал МКСК «Минск-арена», пр-т Победителей, 111

  
26.04.2019 Презентация II Европейских игр 2019 года для сотрудников и пациентов 2ой городской детской клинической больницы с последующим посещением тестовых соревнований по гимнастике.

Время проведения: 11:00 – 12:00

Место проведения: ул. Нарочанская, 17

  
26-27.04.2019 Семинар для пресс-секретарей ноков и европейских федераций по видам спорта.

26 апреля открывает семинар со вступительным словом Директор фонда Катулина Г.В. (фото- видео материалы будут направлены дополнительно).

Далее в программе состоится тур по спортивным объектам.

Приглашаем к 15:00 представителей СМИ осветить мероприятие на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» (ул. Кирова,8)

  
26.04.2019 Пресс-конференция, посвященная торжественному открытию выставки «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса», которая станет первым проектом, реализованным в рамках культурной программы II Европейских игр 2019 года, с участием заместителя директора А.А.Котова

Время проведения: 15:00 – 15:45

Место проведения: Художественная галерея Михаила Савицкого, пл.Свободы, 15

  
26.04.2019 Торжественное открытие выставки «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса» с участием директора Г.В.Катулина

Время проведения: 16:00 – 16:30

Место проведения: Художественная галерея Михаила Савицкого, пл.Свободы, 15

  
27.04.2019 Отправление каравана участников эстафеты огня «Пламя мира» — байкеров – в Рим от храма-памятника в честь Всех святых с участием руководства Дирекции, управлений по церемониям и культурной программе и коммуникациям. Предварительный сценарий будет отправлен позже

Время проведения: 08:30 – 09:30

Место проведения: ул. Калиновского, 121

  
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Теги: Минск
 
 
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