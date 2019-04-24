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Площадь пожара на Ольманских болотах увеличилась до 400 гектаров
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Столинском районе площадь пожара, который возник на территории заказника "Ольманские болота", увеличилась до 400 га, передает корреспондент с места происшествия.
Возгорание сухой растительности, леса на особо охраняемой территории возникло 22 апреля. Работники Полесского лесхоза попытались справиться с огнем своими силами, однако из-за сильного ветра пламя распространялось. Утром 23 апреля для тушения пожара были привлечены сотрудники
В борьбе с огнем задействованы два вертолета Ми-8 авиации
На тушении пожара сказывается сильный ветер: сегодня его порывы достигали 15-20 м/с, поэтому в светлое время суток в основном принимают меры для сдерживания пламени. Упор на ликвидацию пожара делается с 20.00 до 10.00, когда ветер ослабевает. "Когда идет верховой
В Брестской области с начала года произошло 82 пожара общей площадью более 700 га (без учета нынешнего пожара в Полесском лесхозе).
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В Столинском районе площадь пожара, который возник на территории заказника "Ольманские болота", увеличилась до 400 га, передает корреспондент с места...
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