Площадь пожара на Ольманских болотах увеличилась до 400 гектаров

Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе площадь пожара, который возник на территории заказника "Ольманские болота", увеличилась до 400 га, передает корреспондент с места происшествия.



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Возгорание сухой растительности, леса на особо охраняемой территории возникло 22 апреля. Работники Полесского лесхоза попытались справиться с огнем своими силами, однако из-за сильного ветра пламя распространялось. Утром 23 апреля для тушения пожара были привлечены сотрудники МЧС . "Общая площадь пожара уже превышает 400 га, в том числе 100 га леса. Для ликвидации ЧС привлечены 170 человек: работники лесхозов области, расчеты МЧС. Местность здесь пересеченная, болота чередуются с суходолами, недостаток дорог - все это усложняет тушение пожара", - отметил генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65594.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65594.php

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В борьбе с огнем задействованы два вертолета Ми-8 авиации МЧС , около 15 пожарных машин, четыре вездехода, четыре трактора с плугами, которыми опахивают территорию, прокладывают минерализованные полосы, от которых образуют встречный пал. В распоряжении специалистов квадрокоптеры, чтобы уточнять ситуацию на конкретном участке.



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На тушении пожара сказывается сильный ветер: сегодня его порывы достигали 15-20 м/с, поэтому в светлое время суток в основном принимают меры для сдерживания пламени. Упор на ликвидацию пожара делается с 20.00 до 10.00, когда ветер ослабевает. "Когда идет верховой пожар , сдержать его практически невозможно. Задача стоит в ближайшее время взять его в кольцо. Нужна хорошая полоса для отжига, чтобы можно было заранее в нее упереться, сделать встречный пал и локализовать пожар . Когда он перейдет в низовой, применим воду, песок и другие подручные средства", - рассказал гендиректор Брестского ГПЛХО.



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В Брестской области с начала года произошло 82 пожара общей площадью более 700 га (без учета нынешнего пожара в Полесском лесхозе).