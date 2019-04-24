Источник материала: Новости Волковыска

В связи с сухой, жаркой погодой, установлением 4 класса пожарной опасности, для предотвращения угрозы возникновения пожаров в лесном фонде с 25 апреля с 9 до 21 час. запрещено нахождение граждан на территории лесного фонда Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Берестовицкого районов, а также въезд на территорию лесного фонда ГЛХУ «Волковысский лесхоз» транспортных средств.

Запрет действует на территории 11 районов Гродненской области - Гродненском, Щучинском, Мостовском, Дятловском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенском, Слонимском, Новогрудском, Дятловском.

О снятии запрета будет сообщено дополнительно.

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