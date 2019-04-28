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Ночью 30 апреля вновь разведут наплавной мост в Пинске
29.04.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Ночью 30 апреля в Пинск прибудет круизный теплоход «Белая Русь». Для его прохода по реке с 2 до 4 часов наплавной мост разведут. Движение автотранспорта по временной переправе приостановят на 2 часа.
Оперативная информация о дате и времени разведения временной переправы и далее будет публиковаться на сайте Пинского горисполкома.
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