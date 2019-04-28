Ночью 30 апреля вновь разведут наплавной мост в Пинске

Источник материала: Пинский Вестник

Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу , продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать это будут, как и планировалось , по ночам в период с 2 до 4 часов.

Ночью 30 апреля в Пинск прибудет круизный теплоход «Белая Русь». Для его прохода по реке с 2 до 4 часов наплавной мост разведут. Движение автотранспорта по временной переправе приостановят на 2 часа.

Оперативная информация о дате и времени разведения временной переправы и далее будет публиковаться на сайте Пинского горисполкома.

Пинский горисполком