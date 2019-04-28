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Ночью 30 апреля вновь разведут наплавной мост в Пинске

29.04.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу, продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать это будут, как и планировалось, по ночам в период с 2 до 4 часов.

  Ночью 30 апреля в Пинск прибудет круизный теплоход «Белая Русь». Для его прохода по реке с 2 до 4 часов наплавной мост разведут. Движение автотранспорта по временной переправе приостановят на 2 часа.

  Оперативная информация о дате и времени разведения временной переправы и далее будет публиковаться на сайте Пинского горисполкома.

  Пинский горисполком





 
 
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  Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу, продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать...
 
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