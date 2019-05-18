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«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны подробности инцидента, связанного с неудачным приземлением легкомоторного самолета вблизи деревни Озерцо под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что воздушное судно принадлежит частной компании. Прилетело оно с аэродрома, расположенного в Пуховичском районе. На площадку самолет заходил на дозаправку, но посадка оказалось неудачной. Летательный аппарат выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.
Дмитрий Матковский, пилот центра отдыха «Авиа-Менск»:
Самолету потребуется ремонт: повреждена стойка шасси.
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Новости Беларуси. Стали известны подробности инцидента, связанного с неудачным приземлением легкомоторного самолета вблизи деревни Озерцо под Минском, сообщили...
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