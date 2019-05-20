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На улице Казинца в одной из многоэтажек горел балкон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар на Казинца. На 12 этаже одной из многоэтажек горел балкон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задымление увидели прохожие, они же вызвали пожарных. По предварительным данным в квартире никто не проживает. Возможная причина пожара – брошенная сигарета.
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Новости Беларуси. Пожар на Казинца. На 12 этаже одной из многоэтажек горел балкон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Задымление увидели...
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