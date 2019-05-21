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Для поездки в отпуск лучше сделать отдельную карточку. Посмотрели, где ее можно оформить бесплатно

22.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето практически наступило и вместе с ним подходит пора отпусков. Из соображений безопасности специалисты советуют для поездок за границу заводить отдельный «пластик». FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках и при каких условиях можно выпустить банковскую карту для международных платежей без оплаты за выпуск и обслуживание.


Фото: jeshoots.com

Если вы оформите карту в белорусских рублях, а будете рассчитываться в долларах или евро, конвертация будет прямая по курсу банка на текущий момент, если оплата будет происходить в иной валюте (например, в российских рублях) — белорусские рубли сначала переводятся в доллары, а затем в нужную валюту.

Название банка

Описание карты

Альфа-Банк

MasterCard World Pay Pass А-курс. Счет в бел.рублях. Срок действия — 3 года.

Заказать карту

Заказать карту можно скачав приложение INSYNC.BY. Карта не именная, доставляется на дом.

Банк Дабрабыт

Бесплатно выдается Mastercard Standard/Visa Classic при открытии срочного безотзывного банковского вклада (депозита) на сумму от 2000 BYN/1000 USD /EUR/70 000RUB.

Получаемый доход будет перечисляться на карточку

Белагропромбанк

Бесплатно выдается MasterCard Unembossed в любой валюте при открытии вкладного (депозитного) счета «Система сбережений Линия роста 2.0», «Линия роста 3.0.До года», «Линия роста 3.0.Свыше года», «Стандарт», «Премиум отзывный», «Премиум безотзывный» бесплатно выдается MasterCard Unembossed в любой валюте.

Белгазпромбанк

Бесплатно можно оформить 4 карты Visa Classic или MasterCard Standard в разных валютах (BYN/USD /EUR/RUB) или Visa

Cashalot с кэшбеком в бел.рублях.

Срок действия — 5 лет. В отделении банка карты оформляются неименными, выдаются сразу. Через интернет-банк можно выпустить персонализированную, изготовление 5−7 дней. Есть доставка почтой.

Идея Банк

Visa Classic PayWave или Visa Electron «Дрожжи» в бел.рублях. Неименная карта выдается сразу при первом посещении банка, именная — изготавливается до 7 дней. На остаток денежных средств начисляется 3% годовых. Срок действия — 3 года.

Белорусский народный банк

Visa Classic Optima в одной из трёх валют — USD, EUR или бел.рубли. Бесплатный выпуск карты возможен через интернет-банк. Срок действия — 2 года.

Белинвестбанк

MasterCard Standard/Visa Classic выдается бесплатно при открытии вклада в подразделении банка, условия которого предусматривают выплату процентов на карту. Срок действия карт — 3 года.
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Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках и при каких условиях можно выпустить банковскую карту для международных платежей без оплаты за выпуск и обслуживание.
 
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