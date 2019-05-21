Для поездки в отпуск лучше сделать отдельную карточку. Посмотрели, где ее можно оформить бесплатно

Источник материала: Tut.by

Лето практически наступило и вместе с ним подходит пора отпусков. Из соображений безопасности специалисты советуют для поездок за границу заводить отдельный «пластик». FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках и при каких условиях можно выпустить банковскую карту для международных платежей без оплаты за выпуск и обслуживание.



Фото: jeshoots.com

Если вы оформите карту в белорусских рублях, а будете рассчитываться в долларах или евро, конвертация будет прямая по курсу банка на текущий момент, если оплата будет происходить в иной валюте (например, в российских рублях) — белорусские рубли сначала переводятся в доллары, а затем в нужную валюту.

Название банка Описание карты Альфа-Банк MasterCard World Pay Pass А-курс. Счет в бел.рублях. Срок действия — 3 года. Заказать карту Заказать карту можно скачав приложение INSYNC.BY. Карта не именная, доставляется на дом. Банк Дабрабыт Бесплатно выдается Mastercard Standard/Visa Classic при открытии срочного безотзывного банковского вклада (депозита) на сумму от 2000 BYN/1000 USD /EUR/70 000RUB. Получаемый доход будет перечисляться на карточку Белагропромбанк Бесплатно выдается MasterCard Unembossed в любой валюте при открытии вкладного (депозитного) счета «Система сбережений Линия роста 2.0», «Линия роста 3.0.До года», «Линия роста 3.0.Свыше года», «Стандарт», «Премиум отзывный», «Премиум безотзывный» бесплатно выдается MasterCard Unembossed в любой валюте. Белгазпромбанк Бесплатно можно оформить 4 карты Visa Classic или MasterCard Standard в разных валютах (BYN/USD /EUR/RUB) или Visa Cashalot с кэшбеком в бел.рублях. Срок действия — 5 лет. В отделении банка карты оформляются неименными, выдаются сразу. Через интернет-банк можно выпустить персонализированную, изготовление 5−7 дней. Есть доставка почтой. Идея Банк Visa Classic PayWave или Visa Electron «Дрожжи» в бел.рублях. Неименная карта выдается сразу при первом посещении банка, именная — изготавливается до 7 дней. На остаток денежных средств начисляется 3% годовых. Срок действия — 3 года. Белорусский народный банк Visa Classic Optima в одной из трёх валют — USD, EUR или бел.рубли. Бесплатный выпуск карты возможен через интернет-банк. Срок действия — 2 года. Белинвестбанк MasterCard Standard/Visa Classic выдается бесплатно при открытии вклада в подразделении банка, условия которого предусматривают выплату процентов на карту. Срок действия карт — 3 года.