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Лето под открытым небом: VOKA запускает серию городских кинопоказов

23.05.2019 15:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В течение всего лета кино под открытым небом можно будет увидеть в рамках новой инициативы видеосервиса VOKA. Первые открытые кинопоказы состоятся в Гродно 25-26 мая, после этого проект будет запущен и в Минске – любимое кино для всей семьи можно будет увидеть на показах в разных локациях города, в том числе и на популярных фестивалях. В рамках мероприятий гости уютной лаунж-зоны VOKA смогут присоединиться к сеансам любимого кино, поучаствовать в играх и конкурсах, получить подарки и призы от организаторов.  

Кинопоказы станут частью гродненского фестиваля Vulitsa Ezha, который пройдет в последние выходные мая возле ЦСК «Неман» в специальной зоне VOKA. С 14:00 до 22:00 гости лаунж-зоны смогут увидеть новые семейные фильмы и мультфильмы из пакета MEGOGO, включая комедии на кулинарную тематику, например, «ИП Пирогова» и «Мишки Банни». В перерывах между показами кинофильмов дети и взрослые проверят свои знания о кино в специальных синема-квизах.

После 20:00 в программе кинопоказов VOKA можно будет увидеть фильмы для аудитории постарше – 25 мая в прайм-тайм покажут «Повар на колёсах» и «Я не знаю, как она делает это», вечером 26 мая зрители смогут оценить комедии «Шеф» и «Мой парень – псих». Участники кинопоказов и квизов получат возможность попробовать свои силы в конкурсах от VOKA и получить промокоды на подписку VOKA ТВ и MEGOGO, брендированные подушки, стикеры и другие сувениры от партнеров. Весь контент можно будет увидеть и «с доставкой на дом»: все фильмы и мультфильмы доступны подписчикам видеосервиса VOKA в отличном качестве.

После показов в Гродно уютная кинозона VOKA примет своих гостей на семейном празднике в Минске, который будет проходить 1 июня, в День защиты детей. На мероприятии дети и родители при поддержке VOKA и Cartoon Network смогут не только увидеть любимые мультфильмы от студии – например, «Время приключений», «Удивительный мир Гамбола» и «Вся правда о медведях», – но и поучаствовать в создании мультипликации на воркшопе Студии VOKA и в других не менее увлекательных активностях. Также в рамках мероприятия состоятся премьерные показы эпизодов из нового мультсериала «Виктор и Валентино», который появится на канале Cartoon Network осенью 2019 года. 23 июня совместно с Посольством Великобритании в Республике Беларусь VOKA покажет классику кино и сериалов из Туманного Альбиона.

В июле-августе специальные еженедельные показы под открытым небом пройдут в Новой Боровой – жители квартала, семьи с детьми и молодые взрослые, смогут вместе с любимыми блогерами принять участие в тематических дискуссиях о путешествиях, еде, спорте, экологии, сопровождающихся показом подходящих повестке дня фильмов, поучаствовать в розыгрышах специальных призов от VOKA. 24-25 августа присоединиться к активностям нового проекта от VOKA можно будет в Ботаническом саду.

VOKA – видеосервис c разнообразным контентом: фильмами и сериалами в HD качестве от онлайн кинотеатров MEGOGO, ivi, START, Amediateka, популярными ТВ-каналами, онлайн-трансляциями музыкальных и спортивных событий, а также популярными фильмами на белорусском языке в разделе CINEVOKA. Для любителей Вселенной Marvel и Disney появилась новая подписка Disney c фильмами и мультфильмами от легендарной студии. А в подписке «Все включено» вы можете найти абсолютно весь контент нашего видеосервиса. Подробнее – на https://www.voka.tv/about/.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В течение всего лета кино под открытым небом можно будет увидеть в рамках новой инициативы видеосервиса VOKA. Первые открытые кинопоказы состоятся в Гродно 25-26 мая,...
 
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