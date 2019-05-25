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Научат китайскому, итальянскому и даже владеть оружием. Чем удивит летний детский отдых этого сезона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Набирают обороты популярности детские летние лагеря. В 2019 году в них отдохнут около 390 тысяч детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Сейчас детские лагеря заканчивают подготовку к приему ребят.
В перерывах между занятиями 10-классники военно-патриотического класса 12-й могилевской школы демонстрируют свое обмундирование первоклашкам. Но в остальном здесь всё по-настоящему: строевая подготовка, владение оружием.
Сейчас ребята активно готовятся к лету. Ведь каникулы обещают быть незабываемыми. Будущие защитники Отечества смогут почувствовать себя настоящими мужчинами в палаточном лагере. И это, оказывается, не так-то просто.
Иван Гученко:
Четвероклашка Ульяна Стекура старательно выводит китайские мотивы. Вместе с одноклассниками из четвертой гимназии она готовится к летнему лагерю. На каникулах ребят ожидает сюрприз – в гости приедут друзья из Поднебесной.
Ульяна Стекура:
Кроме основного иностранного языка – английского, в четвертой гимназии дети изучают китайский. И вовсе не в качестве любителей. Ребята постоянно совершенствуют свои познания в языках с их носителями во время летнего школьного лагеря. Потому с нетерпением ждут каникул.
Евгений Дуплевский, директор могилёвской гимназии №4:
А в этой сельской школе во время каникул решили изучать итальянский. В Городце Шкловского района в свободное от учебы время с ребятами занимается учитель биологии Дарина Казакевич.
Молодая педагог итальянским владеет в совершенстве. Потому решила поделиться знаниями со своими ребятами. На летних каникулах сельские школьники надеются пообщаться с гостями из Италии, которые приедут на Европейские игры.
Кристина Рагимова:
На время летних каникул санаторий под Могилевом превращается в детский городок. Здесь будет работать не совсем обычный лагерь. Медицинский блок санатория открыт и для отдыхающих летом детей.
Виктор Потапов, главный врач санатория «Дубровенка»:
За четыре смены смогут отдохнуть и поправить свое здоровье порядка тысячи школьников со всех уголков Могилевщины. Подготовка к встрече с будущими подопечными здесь идет полным ходом. Ну а сами школьники с нетерпением ждут начала лета.
Иван Марочков:
Лыжероллерная трасса, футбольное и баскетбольные поля, тренажеры. На базе спортивного комплекса в Чаусском районе круглый год тренируются настоящие и будущие чемпионы.
Лето – особая пора для спортсменов. Сборы команд по всем видам спорта расписаны по дням. Биатлонисты, гребцы, легкоатлеты, лучники...
Роман Муравьёв, биатлонист:
Особой популярностью пользуется белорусская спортивная школа у иностранцев. Вот и сейчас здесь активно пополняют свои навыки гости из Казахстана и Индии.
Ришма Мани, борец (Индия):
Саду Аяжан, борец (Казахстан):
Николай Малиновский, директор Могилёвского государственного училища олимпийского резерва:
Ирина Недобоева, корреспондент:
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Научат китайскому, итальянскому и даже владеть оружием. Чем удивит летний детский отдых этого сезона
Новости Беларуси. Набирают обороты популярности детские летние лагеря. В 2019 году в них отдохнут около 390 тысяч детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это на 10...
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