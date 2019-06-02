|
Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Победа на международной конференции: гимназист из Старых Дорог создал 3D – игру по мотивам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа юного программиста поразило не только судей, но и конкурентов: Владилав Жук завоевал также приз зрительских симпатий.
Смотря на игру сложно догадаться, что создателю всего 16 лет. В виртуальном музее можно прогуляться, рассмотреть экспонаты и проверить знания с помощью онлайн-теста. К слову, с игровой викториной справились всего два члена жюри.
Владислав Жук, учащийся гимназии №1 Старых Дорог:
Марина Савилович, преподаватель информатики гимназии №1 Старых Дорог:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Победа на международной конференции: гимназист из Старых Дорог создал 3D – игру по мотивам Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)