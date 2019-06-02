Без боли и страха. Лучшего стоматолога выбрали в Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поход к этому врачу у многих вызывает панику, но сейчас больше переживает не пациент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С виду обычный прием, атмосферу соревнований выдают только переживания болельщиков за дверью. На Минщине конкурс профессионального мастерства среди стоматологов-терапевтов проводится уже 7 лет.





В 2019 году площадкой для соревнований стала поликлиника в Столбцах. Показать свое мастерство приехали 6 врачей вместе с ассистентами. Все они – победители районных этапов. Причем, в этом году состав команд как никогда молодой и полностью женский.