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Без боли и страха. Лучшего стоматолога выбрали в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поход к этому врачу у многих вызывает панику, но сейчас больше переживает не пациент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С виду обычный прием, атмосферу соревнований выдают только переживания болельщиков за дверью. На Минщине конкурс профессионального мастерства среди стоматологов-терапевтов проводится уже 7 лет.
В 2019 году площадкой для соревнований стала поликлиника в Столбцах. Показать свое мастерство приехали 6 врачей вместе с ассистентами. Все они – победители районных этапов. Причем, в этом году состав команд как никогда молодой и полностью женский.
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Новости Беларуси. Поход к этому врачу у многих вызывает панику, но сейчас больше переживает не пациент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С виду обычный прием,...
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