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Белоруска рассказала о том, почему управляет трактором
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дома у родителей в Сморгонском районе свое небольшое хозяйство. В семейный бизнес Вероника втянулась настолько, что поступила в аграрный вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скоро станет инженером-механиком. А пока показала мастер-класс бывалым пахарям. В конкурсе «Лучший пахарь-2019» Вероника – дебютантка.
Вероника Захарова, участница конкурса «Лучший пахарь»:
Конкурс пахарей проходит не в первый раз, для «Белагро» это традиция. Есть и свои фавориты. Команды приезжают изо всех областей. Кроме того, подключаются аграрные вузы и колледжи. Но в этом году жюри задачу усложнило: не так просто было держать колею.
Николай Воробьев, заместитель председателя жюри конкурса «Лучший пахарь»:
Объявят результаты 6 июня. Торжественная церемония пройдет на главной площадке «Белагро». По большому секрету члены жюри признались: на пьедестале будут и женщины.
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Новости Беларуси. Дома у родителей в Сморгонском районе свое небольшое хозяйство. В семейный бизнес Вероника втянулась настолько, что поступила в аграрный вуз,...
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