Александр Кожевников: Лукашенко играет в хоккей, а на уровне «Динамо» ведутся странные игры

- Честно скажу, не понимаю, что происходит в лучшем клубе Беларуси. Лукашенко играет в хоккей, республика уделяет этому виду спорта большое внимание, но на уровне "Динамо", к сожалению, уже не первый сезон ведутся какие-то игры. Только за последний год через клуб прошли три тренера — Дуайер, Сидоренко и уже чуть ли не назначенный Андриевский, а теперь ставка делается на Вудкрофта, причем уже во второй раз. Хотя, если не ошибаюсь, именно Вудкрофт в дуэте с другим североамериканцем — Льюисом — довели Беларксь до ручки, то есть до первого дивизиона. Где логика?!





Чем объяснить белорусскую любовь к канадским тренерам? Только тем, что североамериканцы не мешают делать свои дела. Они приезжают к нам на заработки с бригадами соотечественников. Дали быстрый результат — отлично, нет — мыльные пузыри надуты, деньги получены, а дальше хоть трава не расти. Сказкам про то, что они будут растить молодых, верят, по-моему, только в Ярославле, где нам недавно объяснили, что новый тренер Мактавиш едва ли не лучше всех знает местных юниоров…









Посмотрим, каким будет его штаб, думаю, одним Грабовским дело не ограничится. Как в свое время с Торчетти в ЦСКА, который вместе с собой привез из Северной Америки бригаду ассистентов, причем и для молодежного клуба, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.