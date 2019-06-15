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В Беларуси 15 июня побит абсолютный температурный рекорд дня
16.06.2019 17:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Несмотря на то, что жара в Беларуси сдает свои позиции, синоптики продолжают фиксировать падение температурных рекордов. Очередной из них был зафиксирован 15 июня, когда в Бресте столбик термометра показал +33,1°C. Это сразу на один градус больше, чем 55 лет назад, пишет
Обновились максимумы и в ряде райцентров на юге Брестской и Гомельской областей. В Высоком было 32,3 градуса, в Пинске – 32,2, Мозыре – 31,4, на метеостанции Октябрь – 31,2. Все предыдущие рекорды дня в этих местах были зафиксированы в 2007 году.
Примечательно, что температурные рекорды в Беларуси фиксируются уже 12 дней подряд. На ближайшее время синоптики прогнозируют некоторое ослабление жары, однако воздух все равно будет прогреваться достаточно сильно в дневные часы, особенно в южных областях страны. В то же время не исключены грозы и дожди.
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В Бресте воздух прогрелся до 33,1 градуса. Так тепло 15 июня в стране еще не было никогда.
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