В Беларуси 15 июня побит абсолютный температурный рекорд дня

Несмотря на то, что жара в Беларуси сдает свои позиции, синоптики продолжают фиксировать падение температурных рекордов. Очередной из них был зафиксирован 15 июня, когда в Бресте столбик термометра показал +33,1°C. Это сразу на один градус больше, чем 55 лет назад, пишет TUT.by .

Минске В 13 июня побит температурный рекорд 107-летней давности

Обновились максимумы и в ряде райцентров на юге Брестской и Гомельской областей. В Высоком было 32,3 градуса, в Пинске – 32,2, Мозыре – 31,4, на метеостанции Октябрь – 31,2. Все предыдущие рекорды дня в этих местах были зафиксированы в 2007 году.

Примечательно, что температурные рекорды в Беларуси фиксируются уже 12 дней подряд. На ближайшее время синоптики прогнозируют некоторое ослабление жары, однако воздух все равно будет прогреваться достаточно сильно в дневные часы, особенно в южных областях страны. В то же время не исключены грозы и дожди.