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Женская команда из Гродно стала первым чемпионом Беларуси по баскетболу 3 х 3
16.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Впервые в истории страны в Минске прошел чемпионат Беларуси по баскетболу 3 х 3.
Это самый молодой вид спорта в перечне олимпийских видов спорта.
На площадках Паловы-Арены, что рядом с минским Дворцом спорта, соревновались 12 сильнейших команд, прошедших отбор региональных первенств. На тестовых соревнованиях ко
Команда новоиспеченных чемпионов страны составлена из игроков баскетбольного клуба «Олимпия» г. Гродно – серебряного призера чемпионата Беларуси 2019 года.
Фото Белорусской федерации баскетбола
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Впервые в истории страны в Минске прошел чемпионат Беларуси по баскетболу 3 х 3. Это самый молодой вид спорта в перечне олимпийских видов спорта. На площадках...
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