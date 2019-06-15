ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женская команда из Гродно стала первым чемпионом Беларуси по баскетболу 3 х 3

16.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Женская команда из Гродно стала первым чемпионом Беларуси по баскетболу 3 х 3

Впервые в истории страны в Минске прошел чемпионат Беларуси по баскетболу 3 х 3.

Это самый молодой вид спорта в перечне олимпийских видов спорта.

На площадках Паловы-Арены, что рядом с минским Дворцом спорта, соревновались 12 сильнейших команд, прошедших отбор региональных первенств. На тестовых соревнованиях ко II Европейским играм сильнейшими оказались баскетболистки из Гродно, которые по ходу турнира не потерпели ни одного поражения, а в финале уверенно победили женскую юниорскую сборную команду U-18.

Команда новоиспеченных чемпионов страны составлена из игроков баскетбольного клуба «Олимпия» г. Гродно – серебряного призера чемпионата Беларуси 2019 года.

Фото Белорусской федерации баскетбола

#подготовка евроигры
www.oblsport.grodno.by
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории страны в Минске прошел чемпионат Беларуси по баскетболу 3 х 3. Это самый молодой вид спорта в перечне олимпийских видов спорта. На площадках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Загадочная смерть в Крыму: на сборах нашли мертвым восходящую звезду российского биатлона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика