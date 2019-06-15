Женская команда из Гродно стала первым чемпионом Беларуси по баскетболу 3 х 3

Источник материала: Вороновская газета





Впервые в истории страны в Минске прошел чемпионат Беларуси по баскетболу 3 х 3.

Это самый молодой вид спорта в перечне олимпийских видов спорта.

На площадках Паловы-Арены, что рядом с минским Дворцом спорта, соревновались 12 сильнейших команд, прошедших отбор региональных первенств. На тестовых соревнованиях ко II Европейским играм сильнейшими оказались баскетболистки из Гродно, которые по ходу турнира не потерпели ни одного поражения, а в финале уверенно победили женскую юниорскую сборную команду U-18.

Команда новоиспеченных чемпионов страны составлена из игроков баскетбольного клуба «Олимпия» г. Гродно – серебряного призера чемпионата Беларуси 2019 года.

Фото Белорусской федерации баскетбола