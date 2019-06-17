Приняты меры по обеспечению ускоренного развития городов с численностью населения 80 тысяч человек и более

Источник материала: Полесская правда



14 июня 2019 года Премьер-министр Республики Беларусь подписал распоряжение № 230р, в соответствии с которым для обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления по выполнению поручений Главы государства об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более за отдельными регионами Беларуси закреплены ответственные должностные лица: