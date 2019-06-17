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Приняты меры по обеспечению ускоренного развития городов с численностью населения 80 тысяч человек и более

18.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Приняты меры по обеспечению ускоренного развития городов с численностью населения 80 тысяч человек и более
14 июня 2019 года Премьер-министр Республики Беларусь подписал распоряжение № 230р, в соответствии с которым для обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления по выполнению поручений Главы государства об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более за отдельными регионами Беларуси закреплены ответственные должностные лица:

  • Мозырский район Гомельской области и Лидский район Гродненской области – первый заместитель Премьер-министра Александр Турчин;
  • г. Бобруйск и Бобруйский район Могилевской области – заместитель Премьер-министра Владимир Дворник;
  • Борисовский, Молодечненский и Солигорский районы Минской области – заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев;
  • г. Новополоцк, Оршанский и Полоцкий районы Витебской области – заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко;
  • г. Пинск и Пинский район, г. Барановичи и Барановичский район Брестской области – заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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