Приняты меры по обеспечению ускоренного развития городов с численностью населения 80 тысяч человек и более

14 июня 2019 года Премьер-министр Республики Беларусь подписал распоряжение № 230р, в соответствии с которым для обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления по выполнению поручений Главы государства об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более за отдельными регионами Беларуси закреплены ответственные должностные лица:
Мозырский район Гомельской области и Лидский район Гродненской области – первый заместитель Премьер-министра Александр Турчин;
г. Бобруйск и Бобруйский район Могилевской области – заместитель Премьер-министра Владимир Дворник;
Борисовский, Молодечненский и Солигорский районы Минской области – заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев;
г. Новополоцк, Оршанский и Полоцкий районы Витебской области – заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко;
г. Пинск и Пинский район, г. Барановичи и Барановичский район Брестской области – заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.