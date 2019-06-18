В Гродно от удара током погиб прораб электросетей



От поражения током в Гродно погиб сотрудник электросетей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Николай Ленко.

Инцидент произошел сегодня на участке комплектного распределительного устройства подстанции "Гродно-Южная".

"Погибшему 61 год. Он был прорабом "Гродненских электрических сетей", - рассказал Николай Ленко. Мужчина имел наряд-допуск на работы. В подчинении у него было несколько электриков.

Сейчас на месте работают специалисты и представители различных ведомств. Выясняются причины и условия произошедшего.