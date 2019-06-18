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В Гродно от удара током погиб прораб электросетей
19.06.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел сегодня на участке комплектного распределительного устройства подстанции "Гродно-Южная".
"Погибшему 61 год. Он был прорабом "Гродненских электрических сетей", - рассказал Николай Ленко. Мужчина имел наряд-допуск на работы. В подчинении у него было несколько электриков.
Сейчас на месте работают специалисты и представители различных ведомств. Выясняются причины и условия произошедшего.
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Инцидент произошел сегодня на участке комплектного распределительного устройства подстанции "Гродно-Южная".
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