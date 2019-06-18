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США ввели санкции против НКО "Русское финансовое общество"

19.06.2019 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минфин США сообщил в среду, что внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию "Русское финансовое общество".

Организация попала в санкционные списки, связанные с нарушениями режима нераспространения.

"Минфин США продолжает усиливать уже существующие санкции США и ООН против индивидуальных лиц и компаний России и в других странах, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей", - говорится в заявлении финансового ведомства США.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что меры направлены против зарегистрированной в России организации "Русское финансовое общество" за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какой-либо другой вид поддержки компании, которую контролирует северокорейский банк, внесенный США и ООН в "черные списки".

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 годы эта российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон запрещает вести бизнес.

 
 
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Минфин США сообщил в среду, что внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию "Русское финансовое общество". Организация попала в санкционные...
 
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