Источник материала: Интерфакс

Минфин США сообщил в среду, что внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию "Русское финансовое общество".

Организация попала в санкционные списки, связанные с нарушениями режима нераспространения.

"Минфин США продолжает усиливать уже существующие санкции США и ООН против индивидуальных лиц и компаний России и в других странах, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей", - говорится в заявлении финансового ведомства США.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что меры направлены против зарегистрированной в России организации "Русское финансовое общество" за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какой-либо другой вид поддержки компании, которую контролирует северокорейский банк, внесенный США и ООН в "черные списки".

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 годы эта российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон запрещает вести бизнес.