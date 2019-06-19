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Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

20.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

На городском стадионе Слуцка во время торжественной церемонии 19 июня Минская область передала флаг состязаний Брестчине — там в будущем году состоится 15-я республиканская спартакиада.

В 14-й республиканской спартакиаде школьников приняли участие 2800 юных спортсменов, около четырех сотен из них представляли Минскую область. На протяжении 10 дней на лучших спортивных объектах центрального региона юноши и девушки соревновались в 21 виде спорта. Центральными площадками масштабного состязания стали Слуцк, Солигорск, Борисов, Жодино, Вилейка, Молодечно и Червень.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

— Нынешняя спартакиада не случайно прошла именно в Минской области. 2019 год стал знаковым для нашего региона в плане развития спорта. С 5 января у нас реализуется грандиозный проект «Минщина спортивная», — рассказала начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич. — Я встречалась с участниками спартакиады в Борисове, и ребята отметили: для них это не просто серьезное состязание. Многие чувствовали себя как на отдыхе в летнем лагере или санатории. Минский областной исполнительный комитет совместно с райисполкомами сделали все, чтобы дети не просто показали свои лучшие спортивные результаты, но и оздоровились, сдружились. Мне кажется, у нас это получилось.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

В копилке Минской области три комплекта бронзовых наград в командных видах спорта — по гандболу у девушек, вольной борьбе среди девушек и шашкам. Представители центрального региона также одержали ряд побед, в том числе в личном первенстве по тяжелой атлетике и плаванию.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

— Спартакиада прошла в преддверии двух больших событий для нашей страны — II Европейских игр, которые начнутся уже на этой неделе, и 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что такие соревнования среди школьников очень актуальны для нашего времени. Думаю, благодаря им у нас в стране появится еще больше активных, ярких, сильных спортсменов, — отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

Гандболистка Анна Жданович, участница команды Минщины, вспоминает: игра за бронзу была очень напряженной. Но девушкам удалось вырвать победу у сборной Гродненской области буквально на последних секундах.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

— Очень волновались и переживали всю игру, но постарались выложиться по полной. Команда играла как единое целое, отдельное спасибо нашему вратарю — без ее упорства и профессионализма пришлось бы туго, — рассказывает Анна Жданович. — Спартакиада — это соревнование очень высокого уровня, мы играли с сильнейшими командами. Это возможность не только показать себя, но и набраться опыта.

Анна занимается гандболом уже семь лет. В спорт пришла не случайно — когда-то гандболом занималась мама, так что девушка пошла по ее стопам. И не ошиблась: планирует связать жизнь с профессиональным спортом. Так что впереди Анну ждет еще одно важное испытание — отбор в школу олимпийского резерва. Юная спортсменка признается: победа на республиканской спартакиаде придает уверенности в собственных силах.

— Благодаря тому что стали третьими в этом соревновании, получили 1-й спортивный разряд. Еще немного — и станем кандидатами в мастера спорта, — с гордостью рассказывает о своих успехах Анна Жданович.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

Спартакиада школьников — отличный старт для будущей спортивной карьеры. Это на собственном примере доказала Антонина Кошель, главный судья соревнования, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Республики Беларусь, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1972 года. Свою первую медаль она тоже когда-то завоевала на такого рода соревнованиях.

Церемония закрытия республиканской спартакиады школьников состоялась в Слуцке

— Основные качества будущего великого спортсмена проявляются еще в школьное время. И такие соревнования, как республиканская спартакиада, — это очень важное звено в подготовке будущих победителей мировых соревнований. Ведь для спортсмена важно не только обладать талантом, но и уметь соревноваться, выдерживать груз волнения и ответственности, — рассказала Антонина Владимировна. — Порой считанные доли секунды решают многое в состязании. Поэтому меня как спортсменку очень радует, что участники этой спартакиады не отступали и сражались за победу до последнего.

Екатерина Елисеева

 
 
Ссылка на источник 86
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На городском стадионе Слуцка во время торжественной церемонии 19 июня Минская область передала флаг состязаний Брестчине — там в будущем году состоится 15-я...
 
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