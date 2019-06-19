Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу, 14 июня 2019 года, в пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи"), таможенной службой Республики Польша был досмотрен грузовик, прибывший в страну из Республики Беларусь.





В ходе досмотра было обнаружено 10 тысяч пачек сигарет стоимостью 8.000 долларов.





А это видео мы не знаем где и когда сделано, но показывает процесс, как это всё достают: