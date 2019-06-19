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И в грузовых, и в легковых... Находят поляки сигареты, которые "прут" через границу
20.06.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пятницу, 14 июня 2019 года, в пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи"), таможенной службой Республики
В ходе досмотра было обнаружено 10 тысяч пачек сигарет стоимостью 8.000 долларов.
А это видео мы не знаем где и когда сделано, но показывает процесс, как это всё достают:
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В пятницу, 14 июня 2019 года, в пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи"), таможенной службой Республики Польша был досмотрен грузовик, прибывший...
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