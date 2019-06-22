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«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане продолжают знакомиться с национальными культурами других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице второй день гостит Великобритания. На родине Робин Гуда, Шерлока Холмса, Маргарет Тэтчер и группы «Битлз» сегодня может побывать каждый, придя в Верхний город. Праздник стартовал после полудня с традиционного шествия волынщиков.
Гарри Сэведж, музыкант 2-го Королевского ирландского полка:
Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Набирают дни культур и гастрономическую популярность. Начнётся знаменитое 5 о`сlock – время чаепития.
На тематических площадках можно подтянуть английский или посостязаться в регби, кёрлинге или теннисе. Особой популярностью пользуются отделы с британской литературой на белорусском языке и фотозоны.
Кевин Никсон, турист (Шотландия):
Эдна Кларк, туристка (Шотландия):
Вечером у ратуши будут зажигать популярные британские диджеи. На этом дни национальных культур в Верхнем городе сделают небольшую паузу и уступят место странам-участницам II Европейских игр.
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Новости Беларуси. Минчане продолжают знакомиться с национальными культурами других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице второй день...
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