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Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

23.06.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в регионах Беларуси, репортаж Галины Буро.

За грандиозной церемонией открытия II Европейских игр следили все – от юга до севера, на востоке и на западе страны. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму континента решили сотни белорусов и туристов. Им в помощь – 10 фан-зон в регионах.

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Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Например, в Гродно фан-зону разместили в самом сердце города – на площади Советской. И она сразу же стала самой модной точкой притяжения горожан и туристов. Ведь ничто так не объединяет абсолютно незнакомых людей, как общие эмоции и спортивный дух праздника.

Конечно, внимание приковано к сцене, где все 10 дней на большом экране будут транслировать Игры, а в перерывах – акции, мастер-классы, спортивные площадки и музыкальные подарки.

Подробнее – в видеоинформации.

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Люди в материале: Галина Буро
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в...
 
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