Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в регионах Беларуси, репортаж Галины Буро.

За грандиозной церемонией открытия II Европейских игр следили все – от юга до севера, на востоке и на западе страны. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму континента решили сотни белорусов и туристов. Им в помощь – 10 фан-зон в регионах.

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр









Например, в Гродно фан-зону разместили в самом сердце города – на площади Советской. И она сразу же стала самой модной точкой притяжения горожан и туристов. Ведь ничто так не объединяет абсолютно незнакомых людей, как общие эмоции и спортивный дух праздника.

Конечно, внимание приковано к сцене, где все 10 дней на большом экране будут транслировать Игры, а в перерывах – акции, мастер-классы, спортивные площадки и музыкальные подарки.

Подробнее – в видеоинформации .























