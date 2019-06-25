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В старинном здании пожарной части в Минске открылся необычный ресторан

26.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Барная стойка-автомобиль, лампы в виде огнетушителей. В Минске в здании первой городской пожарной части открылся ресторан «101». TUT.BY рассмотрел интерьеры концептуального заведения.


В центре Минска еще 1 июня открыли отремонтированное здание старой пожарной части, которое было построено еще в 1885 году.

На втором и третьем этажах расположился музей, посвященный истории пожарного дела, а на первом недавно заработал необычный ресторан, он называется «101».

Заведение в Минске открыл Эмил Ангелов, у которого уже есть похожий ресторан в Могилеве.


Адрес ресторана «101» — Городской Вал, 12/1


— Машина-барная стойка, светильники-огнетушители, — все на пожарную тему, настоящее. Собирал предметы со всей Беларуси, просил передать из пожарных частей, — рассказывает Эмил Ангелов.

В оформлении зала использовали также пенообразователи, пожарные рукава.

Владелец отмечает, что постарался сохранить «родную» кирпичную кладку, на некоторых стенах нарисовали виды Минска.


Раритетную пожарную машину переделали под барную стойку

Над интерьером вместе с хозяином ресторана работала дизайнер Ольга Руденко.

В ресторане «101» почти полсотни мест. С воскресенья по среду заведение будет работать с 12.00 до полуночи, в остальные дни — до 2.00.

Несколько дней в неделю здесь будет звучать живая музыка.









Официанты здесь в парадно-выходной форме спасателей.

— Форма похожая, но никаких знаков МЧС или государственной символики на ней нет — закон запрещает. Все нашивки со знаками нашего ресторана, — добавляет владелец заведения.


По словам Эмила Ангелова, осенью в Минске может появиться еще один объект общепита, поддерживающий тот же стиль.

— Автобус ПАЗ в пожарной раскраске — с чаем, кофе, легкими закусками, грилем. Он будет стационарным — пока ищем место. В Могилеве такой автобус уже есть.


Так выглядит ПАЗ в пожарной раскраске, который уже обосновался на улицах Могилева

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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