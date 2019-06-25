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В старинном здании пожарной части в Минске открылся необычный ресторан
Источник материала: Tut.by
Барная стойка-автомобиль, лампы в виде огнетушителей. В Минске в здании первой городской пожарной части открылся ресторан «101». TUT.BY рассмотрел интерьеры концептуального заведения.
В центре Минска еще 1 июня открыли
На втором и третьем этажах расположился музей, посвященный истории пожарного дела, а на первом недавно заработал необычный ресторан, он называется «101».
Заведение в Минске открыл Эмил Ангелов, у которого уже есть похожий
— Машина-барная стойка, светильники-огнетушители, — все на пожарную тему, настоящее. Собирал предметы со всей Беларуси, просил передать из пожарных частей, — рассказывает Эмил Ангелов.
В оформлении зала использовали также пенообразователи, пожарные рукава.
Владелец отмечает, что постарался сохранить «родную» кирпичную кладку, на некоторых стенах нарисовали виды Минска.
Над интерьером вместе с хозяином ресторана работала дизайнер Ольга Руденко.
В ресторане «101» почти полсотни мест. С воскресенья по среду заведение будет работать с 12.00 до полуночи, в остальные дни — до 2.00.
Несколько дней в неделю здесь будет звучать живая музыка.
Официанты здесь в парадно-выходной форме спасателей.
— Форма похожая, но никаких знаков МЧС или государственной символики на ней нет — закон запрещает. Все нашивки со знаками нашего ресторана, — добавляет владелец заведения.
По словам Эмила Ангелова, осенью в Минске может появиться еще один объект общепита, поддерживающий тот же стиль.
— Автобус ПАЗ в пожарной раскраске — с чаем, кофе, легкими закусками, грилем. Он будет стационарным — пока ищем место. В Могилеве такой автобус уже есть.
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TUT.BY рассмотрел интерьеры концептуального заведения
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