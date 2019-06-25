«Как сказать пассажиру, что это для него дорого?» Суд вынес решение по делу о высоких ценах в такси

Источник материала: Виртуальный Брест

В суде Заводского района Минска закончили рассматривать гражданское дело о дорогих тарифах такси. Напомним, региональное общество защиты потребителей подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс» из-за их «сумасшедших» тарифов. Требования истца удовлетворили частично, но юристы считают, что «это уже шаг к победе над бомбилами».





«Заблокировал двери и требовал оплатить проезд»

В суд, кроме истца и ответчика, приехали представители от общественности, МАРТ, транспортной инспекции, свидетель, а в качестве слушателей — юристы, которым было интересен сам процесс, ведь такое дело рассматривалось в Беларуси впервые.

Свидетели, которые ездили на такси фирмы «Киттакс», утверждали, что водители не объявляли им о тарифах перед посадкой, а табличку с ценами они просто не заметили.

— В ценах на такси я ориентируюсь, постоянно пользуюсь их услугами. 11 мая я была на железнодорожном вокзале и мне надо было срочно попасть на улицу Шпилевского в Лошице. Попыталась вызвать Uber — не удалось, поэтому я решила взять машину от борта, — вспоминает Светлана, жительница деревни Копище.





Поездка на такси фирмы «Киттакс» в 7 км обошлась для Светланы почти в 50 рублей

Девушка говорит, что водитель к которому она обратилась, был доброжелателен и вежлив. Пока он вез пассажирку, все пытался у нее узнать минчанка она или приезжая, предлагал подождать, пока она будет на встрече, но Светлана отказалась.

— Приезжаем, водитель говорит — 49,20. Я подумала, что ослышалась. Достаю 5 рублей и протягиваю ему. А он мне, вы, мол, не поняли, и отчетливо повторяет — 49 рублей 20 копеек, при этом таксометр с цифрами показывает. Я была в шоке! Это же за семь километров!

А потом Светлане стало страшно: таксист сообщил ей, что двери изнутри не открываются, а значит, выйти она не сможет, пока не заплатит за поездку.

— Я спросила, почему же он не сказал про тарифы перед поездкой? А он ответил, мол, в налоговой сказали, что сообщать пассажирам об этом они не должны. Протянул руку в сторону бардачка, оттуда взял табличку с тарифами и показал мне, якобы я должна была сама их увидеть. Но я не видела ее с заднего сиденья, цифр на таксометре тоже не видела.

У девушки была пятидесятирублевая купюра, которой она рассчиталась за проезд.

— Самое печальное, что он так действовал и понимал, что за это ему ничего не будет…

— Почему вы сами не поинтересовались тарифами? — спрашивает ответчик Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс». — Вы же в магазин ходите или в кафе, рассчитываетесь там.

— Да, но в магазине я могу оставить на кассе молоко, если узнаю, что оно продается по цене коньяка. Вы такой возможности не даете…

Еще одна свидетель, Марина из Орши, дала показания по Skype. Девушка рассказала, что ехала зимой от ТЦ «Замок» до вокзала, где ей надо было сесть на поезд. Она знала, что поездка на такси по этому маршруту обычно стоит около 8 рублей.

— Подхожу к одному из таксистов, спрашиваю, сколько будет стоить до вокзала, он мне: «По счетчику». Я уточняю хотя бы примерную стоимость, он сказал как-то неразборчиво — полтора рубля. Решила поехать и села на заднее сиденье.

На вокзале таксист выдает стоимость поездки — 23 рубля. Когда пассажирка начала выяснять, почему так много, водитель сказал, что стоимость километра составляет 3,5 рубля.

— Почему не предупредили сразу, говорю ему? Он мне табличку показывает: она висела на бардачке, напечатанная белым шрифтом на черном фоне — я бы ее не увидела даже при свете, а это был вечер.

Марина не согласилась оплачивать эту сумму и вызвала милицию. Таксист сообщил, что пассажирка не выйдет из машины, мол, двери он заблокировал. Впрочем, после предупреждения девушки о том, что она напишет заявление в милицию о насильственном удержании, открыл двери. Однако, до приезда милиции таксометр водитель не выключал — в итоге сумма по чеку составила 32 рубля.

Вызванный в суд в качестве свидетеля таксист Вадим, который возил пассажиров по высоким тарифам, на заседание не явился.

«Повезу по таким тарифам хоть на велосипеде, если они утверждены»

— Мы работаем по закону: ценообразование у нас свободное, регулируется спросом и предложением. Есть табличка с тарифами, на бортах написан мой номер телефона — пусть пассажиры звонят в любое время суток, отвечу и объясню все, — еще раз высказал свою позицию ответчик. — Говорить о ценах водитель не обязан, если пассажир сам не спрашивает. Ну и как мы можем сказать перед поездкой пассажиру, мол, у нас такси дорогое, может вы не потянете? Как люди себя будут чувствовать при этом?





Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей»

— А если ваш водитель отвечает клиенту по поводу цены: «Повезу по счетчику»? И объясните, почему ваши сотрудники блокируют двери и не выпускают пассажиров, которые не согласны с высокой стоимостью поездки? — уточняет истец Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

— Не знаю о случаях, когда водители говорили «по счетчику». К тому же, если пассажир после такого ответа сел в салон и поехал, значит, его все устроило. А по поводу блокировки дверей… Пассажир обязан оплатить проезд, если он этого не делает, что за ним бегать потом?





Ответчик Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс»

Игорь Кибардин вспомнил, что несколько раз ему звонили пассажиры жаловались на высокие тарифы. Директор объяснял, что такие цены у них установлены по прейскуранту.

По его словам, сейчас в фирме по повышенным тарифам работают только два такси, которые берут пассажиров от борта на железнодорожном вокзале. Цены на их услуги ниже, чем были в такси-минивэне, водитель которого недавно уволился.





По таким тарифам возил пассажиров такси-минивэн фирмы «Киттакс», но сейчас это авто не работает, поэтому такие цены не применяются. Но именно они вызвали вопросы у юристов

По этим тарифам работают два такси «Киттакс», обе машины берут пассажиров от борта в районе железнодорожного вокзала

Перевозчик сообщил, что в его фирме работают автомобили C класса — VW, был Kia 1999 года выпуска.

— Но ведь законодатель не привязывает тарифы и год выпуска авто. Я вообще могу хоть на велосипеде или велорикше возить, если тарифы у меня утверждены, — говорит руководитель.

Ценообразование не нарушено. Моральные принципы — да

Информацию о том, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на услуги такси (в этом случае не применятся государственное регулирование цен), подтвердила в суде заместитель начальника управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Юлия Дудкина.

— Но в этом случае надо исходить из принципов добросовестности и разумности, с этой точки зрения у перевозчика нарушения есть. Норму ценового законодательства он не нарушает. Хотя 2,50 за 1 км проезда это много. Цены должны быть разумными, экономически обоснованными. В службах, где работают элитные машины, стоимость километра составляет от 80 до 1 рубля 20 копеек.

Представитель МАРТ напомнила, что в конце прошлого года 17 служб такси Минска, а также Мингорисполком, МАРТ и Минтранс подписали меморандум , которым гарантировали, что не будут поднимать тарифы на свои услуги во время II Европейских игр.

— Я не знал об этом меморандуме — нас не приглашали и не уведомляли, а иначе я бы подписал его тоже, — заявил директор «Киттакс».





— Закон не может быть прописан настолько детально, чтобы все ситуации предусмотреть. Поэтому в Гражданском кодексе и есть статья про добросовестность и разумность, — считает Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ. — У пассажира нет обязанности ознакамливаться с тарифами такси, у него есть право на это. А вот перевозчик обязан своевременно, а это значит до заключения договора перевозки, сообщить о тарифах потребителю, особенно если они значительно отличаются от среднерыночных.

Представители МАРТ сообщили, что в их ведомство постоянно поступают жалобы от населения на высокую стоимость автомобилей такси. Хотя в этом году их было всего две, а вот в прошлом «ими были завалены».

— Таксисты ненадлежащим образом информируют потребителей о своих ценах. Табличка с тарифами бывает перевернута, при этом водители говорят, что она перевернулась от езды по ямам. Поэтому мы направляли перевозчикам рекомендации повлиять на эту ситуацию.





Транспортная инспекция Минтранса сейчас проводит техническую проверку соответствия требованиям закона автомобилей такси, в частности, проверяется их внешнее и внутреннее оформление.

— Табличка с тарифами, которую перевозчик «Киттакс» вешает в салоне, не соответствует требованиям: шрифт на ней должен быть крупным — не менее 10 мм, на бортах — не менее 15 мм. Если оформление неправильное, то документ, в нашем случае — табличка, считается недействительным, он не признается. К тому же по правилам перевозчик обязан через водителя устно доводить информацию о тарифах до пассажира, — объяснил Николай Колонцов, ведущий специалист управления контроля за автотранспортом транспортной инспекции по Минску и Минской области.

«Пусть пишут на бортах: «Бомбилы!»

— Эти перевозчики злоупотребляют правом. Они кошмарят население, пора остановить это. Посмотрите, тариф за простой в «Киттакс» 50 и 25 рублей в час, к примеру, за простой тягача с груженым полуприцепом платят 50 долларов в сутки (около 4 рублей в час. — Прим. AUTO.TUT.BY), — высказался представитель общественности председатель Октябрьской районной организации Минска «Белая Русь» Максим Крупейченко, а потом обратился к ответчику: — Зачем ваши водители блокировали в салоне пассажиров? Такие деяния уголовно наказуемы, разве вы не понимаете этого? Вы вообще просили прощения у этих пассажиров?

— За что просить прощения? За высокие тарифы? Так нам закон позволяет по ним работать. А пассажиров никто не блокировал — наш бывший водитель Вадим пояснял, что это у него ручка просто обломана. Да у нас в книге предложений ни одной записи нет — никто не жаловался! О том, что есть недовольные, я узнал только в суде.

— Неделю назад в Палате представителей был круглый стол, на котором я вынес предложение: чтобы на бортах таких такси было написано — «Бомбилы»! — заявил представитель общественности.

Суд Заводского района признал противоправными действия ЧТУП «Киттакс» по недоведению надлежащим образом до сведения потребителей информации о цене услуг (используемых тарифах) при оказании услуг по автомобильной перевозке пассажиров автомобилями-такси. На перевозчика возложена обязанность прекратить эти действия. Перевозчик обязан довести до сведения потребителей решение суда в десятидневный срок со дня вступления его в законную силу через средство массовой информации: интернет-портал ТUТ.BY. В удовлетворении иска в остальной части отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

— С учетом решения суда, поскольку оно вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены, они вправе заявить индивидуальные иски, в которых могут потребовать расторжения договора на перевозку и возврата денег или соразмерного уменьшения платы, возмещения материальной компенсации морального вреда, заявить требования имущественного характера, которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей». Но факт поездки нужно будет доказать с помощью документов или свидетельских показаний, — уточнил после заседания истец Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».