Житель Слуцкого района специально въехал в дерево и поджег машину - хотел получить страховку

Источник материала: Слуцк Город

Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Слуцкого района уголовное дело в отношении местного жителя К., обвиняемого в мошенничестве, причинении менее тяжких телесных повреждений и грабеже.

— Установлено, что К., будучи ранее неоднократно судимым, в том числе за похищение человека, вымогательство, особо злостное хулиганство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и другие преступления, в январе 2014 г. инсценировал на участке автодороги вблизи д. Гулевичи (Копыльский район) фиктивное дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием автомобиля марки «GAZ-330252» (ГАЗель), зарегистрированного на имя его матери и застрахованного по договору добровольного страхования транспортных средств граждан в одной из страховых компаний г. Минска, — рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.

С целью создания правдоподобной для восприятия обстановки фиктивного ДТП злоумышленник съехал на вышеуказанном автомобиле с проезжей части автодороги в кювет, где умышленно ударил автомобиль о дерево, затем облил его бензином и поджег.

Позднее К. сообщил сотрудникам ОГАИ и страховой компании о якобы имевшем место ДТП. Впоследствии обманным путем завладел денежными средствами в размере более 16 тысяч долларов США, полученных в качестве выплаты страхового возмещения причиненного вреда.

Кроме того, он обвиняется в избиении и причинении менее тяжких телесных повреждений путем истязания мужчине, выполнявшему в его доме подсобные работы без оформления трудовых отношений.

Действия К. выразились в том, что в январе 2014 г. на своем приусадебном участке в Слуцком районе он нанес потерпевшему не менее 20 ударов тупым предметом по различным частям тела, после чего открыто похитил имущество работника: ноутбук, мобильный телефон и аксессуары к ним.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209, ч. 2 ст.149 и ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь как:

завладение имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупном размере;

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер истязания;

открытое похищение имущества (грабеж), совершенное повторно.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину не признал и причиненный ущерб в полном объеме не возместил.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Примененную ранее к К. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.