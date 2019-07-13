|
На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации
14.07.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информацию распространил телеграм-канал
Милиция и РОСК Кобринского района Брестской области сегодня, 14 июля, разбираются в деле о жестоком убийстве, которым закончилась, не успев как следует стартовать, свадьба в агрогородке Городец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию распространил телеграм-канал NEXTA. Милиция и РОСК Кобринского района Брестской области сегодня, 14 июля, разбираются в деле о жестоком убийстве,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)