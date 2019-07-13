На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации

Источник материала: Виртуальный Брест

Информацию распространил телеграм-канал NEXTA .





Милиция и РОСК Кобринского района Брестской области сегодня, 14 июля, разбираются в деле о жестоком убийстве, которым закончилась, не успев как следует стартовать, свадьба в агрогородке Городец.







- Несколько молодых местных жителей пришли в дом к организаторам торжества и затеяли драку, - рассказал знакомый с ситуацией источник. - В результате был тяжело травмирован житель Городца Сергей Самович, который приходится отцом невесте. Мужчина госпитализирован. А его друг Михаил Нестерук, который помогал с организацией свадьбы, получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за которых скончался на месте еще до приезда скорой помощи.



Уже установлено, что потерпевшие Нестерук и Самович в момент начала конфликта были трезвы. С их обидчиками все не так однозначно, и, в любом случае, какие-либо праздники в ближайшие несколько лет им точно не светят.