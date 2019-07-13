ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации

14.07.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Информацию распространил телеграм-канал NEXTA.

На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации

Милиция и РОСК Кобринского района Брестской области сегодня, 14 июля, разбираются в деле о жестоком убийстве, которым закончилась, не успев как следует стартовать, свадьба в агрогородке Городец.

На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации


- Несколько молодых местных жителей пришли в дом к организаторам торжества и затеяли драку, - рассказал знакомый с ситуацией источник. - В результате был тяжело травмирован житель Городца Сергей Самович, который приходится отцом невесте. Мужчина госпитализирован. А его друг Михаил Нестерук, который помогал с организацией свадьбы, получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за которых скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Уже установлено, что потерпевшие Нестерук и Самович в момент начала конфликта были трезвы. С их обидчиками все не так однозначно, и, в любом случае, какие-либо праздники в ближайшие несколько лет им точно не светят.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Информацию распространил телеграм-канал NEXTA. Милиция и РОСК Кобринского района Брестской области сегодня, 14 июля, разбираются в деле о жестоком убийстве,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчане стали призёрами на «Славянском базаре» в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские толстовки на молнии с капюшоном ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика