«Славянский базар»: конкурсанты готовят мировой хит

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск живет «Славянским базаром». Поют не только в Летнем амфитеатре, но и на улицах. По итогам первого финала определились фавориты, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Говорить о победителях еще рано, но ставки делать уже можно. По итогам первого финала конкурса в лидерах Казахстан. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Всего две позиции уступает ему израильтянка Илай. У Ивана Дятлова из России – 85. У него пятое место в общезачетном списке. 82 балла у Ивана Здонюка Из Беларуси и девушек из Польши и Мальты.

«Лидеру конкурса Адильхану – 24. Он признался, что всегда мечтал попасть на Славянский базар». Только на третий раз прошел отбор у себя в Казахстане. И что интересно, в Витебске он на сцену также выходит под третьим номером.

«Перед выходом на сцену вчера посмотрел в зеркало и сказал себе: Адильхан, вот ты и тут», – говорит конкурсант из Казахстана.

«У парня из Казахстана прекрасный голос. То, что он обошел меня на два балла, это совершенно справедливо. Но и я довольна своим результатом. У нас еще все впереди», – говорит конкурсантка из Израиля Илай.

Конкурсанты идут почти вровень. Сегодня второй конкурсный день и мировой хит. Будут звучать песни Кристины Агилеры, Селин Дион. А сейчас у ребят только что закончилась репетиция вечернего концерта. Все выкладывались по полной. Ведь даже на прогон иногда приходят члены жюри.

«Сильные вокалисты, я не ожидал», – говорит член жюри, руководитель Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин.

Победитель получит 20 тысяч долларов. По условиям конкурса Гран-при не делится между участниками. Как и первое место.

Телеканал «МИР» по итогам конкурса также определит своего фаворита и присудит премию «Песня – путь к содружеству». К ней прилагается и приятный бонус – две тысячи долларов.