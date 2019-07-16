Красиво жить хочется: Национальный парк «Припятский» закупает Land Cruiser в престижной комплектации









Исключения допускаются для дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, автотранспортного государственного учреждения ”Белтрансспецавто“ Управления делами Президента Республики Беларусь, а также по решению президента.





Тем не менее, в июле нынешнего года ГПУ «Национальный парк «Припятский» объявило тендер на закупку автомобиля Тойота Лэнд Крузер-150 в престижной комплектации или аналогичного автомобиля. Отметим, что в Гомельской области ГПУ «Национальный парк «Припятский» может стать первой государственной организацией, на балансе которой будет находиться Toyota Land Cruiser.









Согласно техническому заданию автомобиль должен соответствовать повышенным требованиям в части экстерьера, комфорта безопасности и наличия внедорожных систем.





Стоимость автомобиля определена в 130 449 BYN. Источником финансирования являются собственные средства организации. Текст взят с сайта https://rynak.by/petrikov/natsionalnyj-park-pripyatskij-zakupaet-land-cruiser-v-prestizhnoj-komplektatsii



