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Красиво жить хочется: Национальный парк «Припятский» закупает Land Cruiser в престижной комплектации

17.07.2019 10:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покупка дорогих автомобилей бюджетными организации в последние годы не приветствуется. Дело в том, что в 2013 году Александр Лукашенко подписал Указ №119 «Об упорядочении приобретения служебных легковых автомобилей» в соответствии с которым стоимость приобретаемых служебный легковых автомобилей государственными органами и юридическими лицами, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 50 % акций находится в собственности Республики Беларусь, не должна превышать 25 тыс. евро.



Исключения допускаются для дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, автотранспортного государственного учреждения ”Белтрансспецавто“ Управления делами Президента Республики Беларусь, а также  по решению президента.

Тем не менее, в июле нынешнего года ГПУ «Национальный парк «Припятский» объявило тендер на закупку автомобиля Тойота Лэнд Крузер-150  в престижной комплектации или аналогичного автомобиля. Отметим, что в Гомельской области ГПУ «Национальный парк «Припятский» может стать первой государственной организацией, на балансе которой будет находиться Toyota Land Cruiser.


Согласно техническому заданию автомобиль должен соответствовать повышенным требованиям в части экстерьера, комфорта безопасности и наличия внедорожных систем.

Стоимость автомобиля определена в 130 449 BYN.  Источником финансирования являются собственные средства организации.  Текст взят с сайта https://rynak.by/petrikov/natsionalnyj-park-pripyatskij-zakupaet-land-cruiser-v-prestizhnoj-komplektatsii
 
 
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Покупка дорогих автомобилей бюджетными организации в последние годы не приветствуется. Дело в том, что в 2013 году Александр Лукашенко подписал Указ №119 «Об...
 
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