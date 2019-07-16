|
Красиво жить хочется: Национальный парк «Припятский» закупает Land Cruiser в престижной комплектации
Источник материала: Партизан
Покупка дорогих автомобилей бюджетными организации в последние годы не приветствуется. Дело в том, что в 2013 году Александр Лукашенко подписал Указ №119 «Об упорядочении приобретения служебных легковых автомобилей» в соответствии с которым стоимость приобретаемых служебный легковых автомобилей государственными органами и юридическими лицами, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 50 % акций находится в собственности Республики Беларусь, не должна превышать 25 тыс. евро.
Исключения допускаются для дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, автотранспортного государственного учреждения ”Белтрансспецавто“ Управления делами Президента Республики Беларусь, а также по решению президента.
Тем не менее, в июле нынешнего года ГПУ «Национальный парк «Припятский» объявило тендер на закупку автомобиля Тойота Лэнд Крузер-150 в престижной комплектации или аналогичного автомобиля. Отметим, что в Гомельской области ГПУ «Национальный парк «Припятский» может стать первой государственной организацией, на балансе которой будет находиться Toyota Land Cruiser.
Согласно техническому заданию автомобиль должен соответствовать повышенным требованиям в части экстерьера, комфорта безопасности и наличия внедорожных систем.
Стоимость автомобиля определена в 130 449 BYN. Источником финансирования являются собственные средства организации. Текст взят с сайта https://rynak.by/petrikov/natsionalnyj-park-pripyatskij-zakupaet-land-cruiser-v-prestizhnoj-komplektatsii
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красиво жить хочется: Национальный парк «Припятский» закупает Land Cruiser в престижной комплектации
Покупка дорогих автомобилей бюджетными организации в последние годы не приветствуется. Дело в том, что в 2013 году Александр Лукашенко подписал Указ №119 «Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)