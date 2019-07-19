Гол после рикошета позволил Алжиру стать победителем Кубка африканских наций впервые с 1990 года

Источник материала: Tut.by

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций — главный футбольный турнир Африки. В решающей встрече алжирцы со счетом победили Сенегал, забив довольно нелепый гол.



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Единственный мяч забил на 2-й минуте нападающий катарского клуба «Аль Садд» Багдад Бунеджа. Он нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от сенегальского защитника перелетел через вратаря Альфреда Гомиса и оказался в сетке.

В дальнейшем сенегальцы владели территориальным преимуществом, чаще били по воротам, однако забить «лисам пустыни» не сумели.

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию. Рекордсменом же по победам в турнире остается сборная Египта, завоевавшая титул 7 раз.

Напомним, в четвертьфинале Кубка африканских наций между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара защитник алжирцев Рами Бенсебаини, пытаясь заработать штрафной, схватил руку лидера соперников — Уилфрида Заха, ударил ей себя по лицу и затем упал , показав, что ему было очень больно.