Раскрыты новые подробности об iPhone 11

Источник материала: Tut.by

Известный техно-ресурс 9to5mac раскрыл некоторые подробности о еще не анонсированных iPhone 11.





Обозреватели издания подтвердили, что новые «iPhone 11» продолжат оснащаться портом Lightning, а не новым USB-C. Устройства оснастят процессором Apple A13, а также усовершенствованным вибро-мотором Taptic Engine. Кроме того, старшие аппараты — преемники нынешних iPhone Xs и iPhone Xs Max — лишатся функции 3D Touch, распознающей силу нажатия на дисплей смартфонов.

Как и предполагалось ранее, в новинках появится широкоугольная основная камера. Она не только позволит делать снимки с увеличенным углом обзора, но и станет частью режима под названием Smart Frame. Последний позволит во время съемки фото или видео на основную камеру также вести запись на широкоугольную камеру. Таким образом, пользователи смогут корректировать перспективу после того, как кадр сделан.

Отмечается, что сохраненные в таком режиме данные будут доступны ограниченное время — затем широкоугольные кадры будут автоматически удаляться. При этом фронтальная камера научится записывать видео на скорости в 120 кадров в секунду.

Напомним: осенью Apple представит как минимум три новых смартфона — продолжателей нынешних iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Точные названия гаджетов пока неизвестны. При этом первый аппарат получит IPS-экран, два старших — панели с OLED-матрицами. Кроме того, смартфоны оснастят функцией беспроводной зарядки других гаджетов. Таким образом, от новинок получится зарядить, например, последнее поколение наушников AirPods.

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