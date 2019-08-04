|
Два человека пострадали в ДТП в Шумилинском районе
05.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Два человека пострадали в ДТП в Шумилинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, сегодня ночью 37-летний водитель за рулем автомобиля «Мазда 6» двигался по дороге Р20 Витебск-Полоцк-граница Латвии. Около 3.35 на 37-м км вблизи деревни Мазеки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седельным тягачом «Вольво FH» с полуприцепом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека пострадали в ДТП в Шумилинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. По данным следствия, сегодня ночью 37-летний водитель за рулем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)