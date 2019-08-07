Aакты искажения данных

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Комитет государственного контроля Минской области, изучив ситуацию с обращением отходов производства, выявил на территории области 31 субъекта хозяйствования, не представившего в установленный законодательством срок в РУП «Бел НИЦ «Экология» в полном объеме сведения госстатотчетности 1-отходы (Минприроды) об имеющихся отходах.

Отдельные субъекты хозяйствования (к примеру, ОАО «Слуцкий агросервис», ОАО «Копыльский райагросервис», ОАО «Тимирязевский», ОАО «Червенский райагросервис», ОАО «Вилейский райагросервис», ОАО «Молодечненский райагросервис») указанные данные не предоставляли (не отражали) на протяжении ряда лет.

Выявлены неединичные факты искажения данных государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды).

К примеру, по 6 субъектам данные об остатках отдельных групп отходов на конец предшествующего периода не соответствовали данным на начало следующего периода, 4 субъекта представили недостоверные данные о массе отходов.

В настоящее время Комитетом госконтроля инициировано рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 23.18 КоАП Республики Беларусь (от 10 до 40 базовых величин).

Управление контроля за работой

агропромышленного и природоохранного

комплексов КГК Минской области.