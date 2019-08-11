Источник материала: Новости Хотимска

Эксперты подобрали вакансии для ленивых людей, устроиться на них можно этим летом.

Первое место работы подойдет для любителей отдыхать на кровати. Один из производителей матрасов готов заплатить двум желающим, которые протестируют его товар и напишут отзывы. 30 часов работы оплачиваются гонораром в размере $10 тыс.

Похожую вакансию разместили шесть лучших отелей США, с той разницей, что надо тестировать бассейны. За это можно получить $10 тыс.

Такую же сумму можно заработать за двухнедельное путешествие по Австралии. Подходящему кандидату предстоит посещать барбекю и пробовать на вкус разные виды ребрышек.

Еще одна заманчивая и к тому же высокооплачиваемая вакансия — катание на роскошных яхтах, которыми торгует элитный магазин в Лондоне.

За каждый отзыв работодатели обещают более $1 тыс. Любители алкоголя также не останутся без работы, поскольку есть вакансия пивного эксперта широкого профиля. В обязанности сотрудника входят дегустация напитка, посещение и оценка тематических мероприятий и отслеживание трендов в индустрии.